Доктор Рошаль в Уфе потребовал, чтобы медиков не равняли с парикмахерами

Вчера, 2 марта, в Уфе прошло совещание Координационного совета подразделений Национальной медицинской палаты по Приволжскому федеральному округу. Президент этой организации, легендарный доктор Леонид Рошаль в своем обращении к врачам заявил, что не допустит дальнейшего очернения репутации людей в белых халатах.

- Неприятный шквал критики, который обрушился на врачебное сообщество и от стражей порядка, и от общественников, представители которых открыто называют всех без разбора докторов врачами-убийцами, нужно остановить. Я не оспариваю тот факт, что некоторые медики сами иногда дают повод для такого рода разоблачений, но это не значит, что унижать поголовно всех нас, - подчеркнул Леонид Рошаль в своем выступлении.

Он упомянул громкое дело врача-гематолога Елены Мисюриной, которая в январе текущего года была приговорена к двум годам лишения свободы после смерти пациента. В 2013 году Мисюрина взяла у погибшего с онкологическим заболеванием крови анализ, после которого, как полагают стражи порядка, у мужчины развилось осложнение, и он скончался на операционном столе от большой кровопотери.

Медицинские эксперты уверены, что данное дело сфабриковано и добиваются пересмотра приговора и освобождения Елены Мисюриной. Одним из последствий этого события стало заявление главы Следкома России Александра Бастрыкина о необходимости принять меры для повышения качества расследования уголовных дел этой категории. Его беспокоил тот факт, что при отсутствии должного специального образования следователи не могут полноценно расследовать «дела врачей». Однако его заявление получило неожиданное продолжение – наметилась тенденция создавать «медицинские отделы» в следкомах страны для более углубленного изучения специфики преступлений врачей. Это явление врачебное сообщество расценило как начало «охоты на ведьм» и уже прозвучали сравнения с «делом врачей-вредителей» сталинской поры.

Леонид Рошаль дал свои комментарии к этому событию.

- Не все верно поняли слова Александра Бастрыкина. Я общался с ним и точно знаю, что он имел в виду. Он сказал, что расследование уголовных дел в отношении медиков должно быть внимательным и компетентным не для того, чтобы посадить виновных, а для того, чтобы дать действиям врачей правильную правовую оценку, - пояснил Леонид Михайлович. – Сегодня мы столкнулись с появлением большого числа юридических фирм, которые обзванивают родственников погибших пациентов и уговаривают их подавать иски против врачей, пообещав им выиграть в суде огромные деньги в виде компенсации морального вреда. Эта тенденция нас очень тревожит. Сегодня мы, врачи, живем и работаем, словно под лупой, никогда еще такого не было. И это наносит вред прежде всего лечебному процессу. Я считаю, что нужно принять закон, запрещающий публиковать в СМИ обстоятельства уголовных дел до тех пор, пока вина подсудимого врача будет полностью доказана в суде.

Леонид Михайлович надеется, что президент страны Владимир Путин прислушается к обращениям медиков и обратит внимание на эту неприятную историю. Будучи доверенным лицом главы государства на предстоящих выборах президента России, Леонид Рошаль участвует в дебатах с представителями других кандидатов на этот пост. В Уфе накануне также прошло такое мероприятие, в ходе которого «Детскому доктору мира» пришлось отбиваться от нападок со стороны оппонентов, бросившихся шельмовать врачебное сообщество.

- Я сказал оппонентам: «Неужели мы, врачи, заслужили такого отношения к себе? Что, мы делаем каждого пациента калекой, всех производим в инвалиды?».

Да, бывают неприятные ситуации, как и в любой профессии, но это не значит, что нужно обливать грязью всех врачей. Как же тогда жить дальше? Как нам работать и спасать людей? – сказал Леонид Михайлович, остро переживающий данную проблему. – Я считаю, что отчасти мы сами виноваты в таком положении дел, потому что не отстаивали должным образом свою позицию. Вот сейчас в первом чтении в Госдуме России находится проект закона о защите медицинских работников от несправедливых нападок. Я буду добиваться его принятия. Почему прокуроров, судей, депутатов государство защищает, а врачей бросило на произвол судьбы? В данном случае речь идет не о меркантильном интересе, чтобы появилась возможность «прикрывать своих», о именно о защите от террора в отношении медицинского сообщества на всех уровнях.

Доктор Рошаль признался, что удовлетворен содержанием послания президента России Владимира Путина в части поддержки здравоохранения, но и тут, по мнению Леонида Михайловича, еще много есть над чем работать.

- Тот факт, что доля поддержки здравоохранения, по его словам, теперь вырастет с 3,4-3,5% до 5% от валового внутреннего продукта, - это большое достижение, - считает Леонид Михайлович. – В то же время наши 55 в рублях против доли поддержки медицины за границей в долларах и евро несопоставимы. И Путин это признал и произнес. Тот факт, что недостаток финансирования здравоохранения обернулся нежелательной оптимизацией отрасли, давно стало понятно. Хорошо. Что сейчас на государственном уровне озаботились вопросом восстановления фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на периферии. Нельзя отдалять медицинскую помощь от людей. Надо думать про народ и создавать условия, чтобы была возможность вовремя заметить патологию.

При этом доктор Рошаль обратил внимание на то, что в Башкирии, в отличие от других регионов страны, ситуация с ФАПами выглядит неплохо, хотя ограниченность в финансовых средствах для полноценной работы в данном направлении также ощущается.

Помимо этой задачи, по его мнению, нуждаются в срочном решении программы борьбы с онкологическими заболеваниями и кадрового обеспечения медицины.

- Я недавно познакомился с дипломированным доктором, который работает в парфюмерном магазине, и был очень удручен этим, - поделился переживаниями Леонид Михайлович. – Я считаю, что при подготовке кадров надо возвращаться к старой проверенной системе госрапределения, когда выпускники вузов обязаны были три года отработать по полученной специальности. Таким образом мы смогли бы насытить кадрами хотя бы первичное звено медицины. Кстати, об этом говорит и представители других отраслей. Да и с переподготовкой и аттестацией медиков у нас не все гладко. Люди годами ничего не читают, не повышают свой уровень. С одной стороны, это объясняется большой загрузкой специалистов на работе, ведь когда врач работает на двух ставках, у него не остается ни времени, ни сил для самообразования. Тут опять же я обращаюсь к зарубежному опыту, где созданы условия для повышения самоподготовки врачей, предусмотрены стимулы для этого.

По мнению Леонида Рошаля, назрела необходимость пересмотреть корневые профессиональные стандарты подготовки медицинских работников, вслед за которыми будут пересмотрены также и соответствующие образовательные стандарты обучения в профильных ссузах и вузах.

- Я считаю неправильным, когда по больницам ходят 10 ассистентов за лечащим врачом и ни один из них не подойдет к пациенту, который попросит помочь, - подчеркнул доктор Рошаль. – В этой части тоже много вопросов. Образовательная система не должна быть потогонной.

При этом он отметил, что Национальная медицинская палата в России должна быть тем самым органом, который контролирует профессиональное поведение медиков, соблюдение ими этических норм. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила контроль за квалификационными категориями именно «ведомству Рошаля».

- Конгресс врачей России утвердил этический кодекс, но кто-нибудь из медиков знает его? Я считаю, что это большая недоработка, что такой важный документ стал в наши дни формальностью, как и клятва Гиппократа.

В Германии ежегодно исключают 5-6 врачей из врачебного сообщества, так что проблема соответствия специалистов профессиональному уровню актуальна для всех и решать ее надо цивилизованными методами. Еще один пример опыта из-за границы: там в ординатуре не принимают квалификационный экзамен у хирурга, если он не сделает 400 операций. Мы тоже двигаемся к пересмотру критериев.

Отдельно Леонид Михайлович остановился на вопросе оплаты труда медицинского персонала.

- Я считаю, что министр финансов России подставил президента страны, когда не дал из федерального бюджета финансирование на повышение зарплаты медработников, а делегировал решение данного вопроса в регионы. Откуда у регионов средства на эти нужды? Вот поэтому и началась оптимизация – чтобы добавить зарплату врачам и выполнить поручение федерального центра, местные власти стали сокращать и ФАПы, и ужимать кадры. Сейчас мы обсудили этот вопрос с Владимиром Путиным и надеемся, что в дальнейшем таких перегибов больше не будет.

Судя по вопросам медиков из регионов, помимо повышения зарплаты врачей, не менее серьезной проблемой является и вопрос повышения уровня оплаты труда медсестрам, фельдшерам и санитаркам. Ресурсов на это опять же не предусмотрено и механизма решения задачи также нет. Леонид Рошаль обещал взяться за эту проблему по возвращении в Москву.

Широкий отклик у аудитории вызвала просьба одного из врачей пролоббировать на федеральном уровне отмену термина «медицинские услуги» применительно ко всем врачам.

- Мы тоже против этого термина по отношению к врачам. Мы категорически возражаем, чтобы врачей равняли с парикмахерами. Врач оказывает не услуги, а медицинскую помощь. Это вопрос принципиальный, и он влияет, в том числе, и на общее отношение к нашей профессии. Его ввели, чтобы давать характеристику платным медицинским услугам, но почему-то быстро распространили на все медицинское сообщество. Мы категорически против и будем добиваться отмены этого термина.

Справка

Леонид Михайлович Рошаль родился 27 апреля 1933, советский и российский педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты России, получил в 1996 году звание «Детский доктор мира» за помощь детям в различных точках мира. Известен такими настоящими подвигами, как спасение детей после замлетрясения в Армении в 1988 году и переговорами с террористами, захватившими театр на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году, а также во время захвата школы в Беслане в 2004 году.