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Доктор Рошаль в Уфе потребовал, чтобы медиков не равняли с парикмахерами
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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Доктор Рошаль в Уфе потребовал, чтобы медиков не равняли с парикмахерами

Сегодня, 09:43ОбществоТатьяна МайороваФото: News.sputnik.ru
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