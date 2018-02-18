Я только спросить: В Башкирии избили врача, принявшего коллегу без очереди

В салаватской больнице пациентка напала на врача с шариковой ручкой, после того как та без очереди приняла свою коллегу. Как сообщает Мэш, женщина пришла к рентгенологу чтобы подтвердить диагноз, предварительно ей ставили бронхит. Просидев продолжительное время в коридоре поликлиники, женщина не сдержалась, когда в рентген-кабинет без очереди проскользнула коллега врача. Девушка вбежала в кабинет доктора, и начала избивать её, в ход пошла и шариковая ручка, лежавшая на столе. Нанеся несколько ударов и изрезав руку врача, несдержанная пациентка покинула кабинет. Выяснить личность нападавшей полицейским помог медицинский полис оставленный в кабинете врача.