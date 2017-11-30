В Башкирии женщина набросилась с кулаками на врача скорой помощи

Нападавшая вызвала медиков для помощи сожителю, страдающему «белой горячкой», в итоге сама повела себя агрессивно.

МВД Башкирии проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений фельдшеру скорой помощи в городе Салават. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сообщение о нападении поступило вечером 29 ноября, прибывшие на место сотрудники полиции установили, что нападавшей была женщина, вызвавшая медиков для своего сожителя. В материалах проверки говорится, что женщина начала бить фельдшера, после того как её гражданский муж страдающий «белой горячкой» отказался ехать в больницу, и ей предложили подписать отказ от госпитализации. Отмечается, что скорую вызвала сама нападавшая.