В Башкирии главу сельсовета осудят за продажу квартиры родным главы района

Прокуратура Гафурийского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Красноусольского сельсовета.

Очередной конфликт, разгоревшийся в Гафурийском районе республики, похоже, близок завершению. Бывшего главу Красноусольского совета Марса Абельгузина обвиняют в превышении должностных полномочий по ч.2 ст.286 УК РФ.

По версии следствия, в декабре 2012 года к главе сельсовета обратилась жительница с.Утяково с просьбой предоставить жильё.

Глава муниципалитета, зная, что она не нуждалась в улучшении жилищных условий и не состояла в списках очередников, подписал с ней договор социального найма квартиры, площадью 68 кв.м. в с.Красноусольский. Через месяц Абельгузин, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, без законных оснований вынес постановление о передаче указанной квартиры в собственность заявителя. Таким образом, он причинил ущерб муниципалитету в 2,7 млн рублей. Уголовное дело направлено в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Медиакорсеть подробно писала об этом. Местные жители сообщали о том, что в районе жилье, которое забирают обычных жителей, достается родственникам главы района и районного судьи. Так, трехкомнатная квартира местной жительницы Ольги Давудовой, по ее же словам, досталась матери главы района Рамиля Бухарова. При этом жилье площадью 68 кв м досталось женщине чуть более чем за 72 тысячи рублей при рыночной стоимости в 2,5-3 млн руб. Сам глава района Рамиль Бухаров между тем остался вне подозрений. В беседе с нашим корреспондентом он опроверг все обвинения в свой адрес.

Источник, близкий к ситуации, так нам прокомментировал случившееся:

- Хотя на официальном сайте прокуратуры РБ не упоминается фамилия главы района Бухарова Рамиля, все мы уже знаем, что без указки главы не мог бывший глава Красноусольского сельского поселения Абельгузин М.А. самолично подарить матери главы района квартиру. В данный момент получается, что Абельгузин всю ответственность по уголовному делу хочет взять на себя.