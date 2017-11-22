Минприроды Башкирии: Рутениевый дождь был безопасен

В ведомстве заверили, что уровни содержания рутения-106, зафиксированные Росгидрометом, были на несколько порядков ниже допустимых значений.

Министерство природы Башкирии прокомментировало ситуацию, которая вызвала вчера большой общественный резонанс. Речь идет о том, что в сентябре в Уфе выпали осадки с высоким содержанием рутения. В минприроде подтвердили, что такой факт действительно был зафиксирован, но при этом уровни содержания этого химического элемента были достаточно низкие.

- Уровни содержания Рутения-106 были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009. Отмечалось, что для данного радионуклида критерии экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не установлены, -отмечается в сообщении министерства.

Повышение содержания этого элемента в минприроды объясняют тем, что просто ранее это элемент в пробах не был зафиксирован.