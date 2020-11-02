Спасатели в Уфе помогли двухмесячному щенку выбраться из стиральной машины

За помощью к спасателям обратился житель Уфы. По словам мужчины, когда он вернулся домой, его сыновья крутились вокруг старой стиральной машинки, которую собирались выбросить. Из бытовой техники доносилось скуление — внутри сидел их двухмесячный щенок. Как позже выяснилось, младший сын играл с собакой в стиральной машине. Однако достать щенка он так и не смог: лапка застряла в отверстии барабана. Своими силами домочадцы не смогли помочь животному, поэтому вызвали спасателей.
Прибывшие сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы при помощи нехитрых манипуляций уже через десять минут освободили малыша из западни, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города.
Хозяева доставили щенка к ветеринару.
Напомним, ранее спасатели оказали помощь упавшему в погреб телёнку. Животное при падении не пострадало.