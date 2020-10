На днях экстренные службы Башкирии получили сообщение, что в Кумертау на улице Клубничной телёнок упал в заброшенный погреб, сообщает Госкомитет по ЧС. Спасатели помогли животному выбраться.

Как рассказывает ведомство, в погребе практически не было места, что значительно осложнило работу спасателей. Но спасателям все же удалось обвязать провалившееся животное верёвкой и поднять на поверхность при помощи треноги и лебедки, сообщили в ведомстве. Животное не пострадало при падении. Напомним, 27 сентября в Туймазинском районе сгорела ферма, в которой находились животные. Пожар начался с возгорания крыши одноэтажного кирпичного здания. Животных удалось спасти.

