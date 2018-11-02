В Уфимском филиале Академии наук сотрудникам не платили за ночную работу

Как рассказали в пресс-службе ведомства, к ним поступили обращения работников Уфимского Федерального исследовательского центра Российской Академии наук. По итогам проверки выяснилось, что всем заявителям не произвели оплату за работу в ночное время, несвоевременно выплачено вознаграждение за труд, при этом денежная компенсация за задержку причитающихся гражданам выплат не начислена.