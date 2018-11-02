В Уфимском филиале Академии наук сотрудникам не платили за ночную работу

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Только после вмешательства Гострудинспекции работникам выплатили долги по зарплате.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, к ним поступили обращения работников Уфимского Федерального исследовательского центра Российской Академии наук. По итогам проверки выяснилось, что всем заявителям не произвели оплату за работу в ночное время, несвоевременно выплачено вознаграждение за труд, при этом денежная компенсация за задержку причитающихся гражданам выплат не начислена.
Руководителю филиала выдано предписание. Работникам выплатили 20 тысяч рублей. Руководителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 45 тысяч рублей.
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