Денег – ноль: в Башкирии за 2018 год не выплатили зарплат на 95 млн рублей

С января по сентябрь 2018 года были возбуждены 42 уголовных дела по фактам невыплаты заработной платы, в том числе 23 по результатам прокурорских проверок. Так, например, только в Мелеузе руководитель ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури» не выплатил своим сотрудникам более 10,5 млн заработной платы.