В Уфе сотрудники предприятия получили более трех миллионов рублей долга по зарплате

На исполнении находилось 148 исполнительных производств, возбужденных в отношении «ГПА-Башнефтестройналадка» о взыскании заработной платы в пользу сотрудников предприятия, долг перед которыми составлял 3 миллиона 212 тысячи 938 рублей.

Судебный пристав сделал необходимые запросы, наложил арест на счета предприятия в банке и вручил требование. Только после этих действий работники предприятия постепенно начали получать положенные им деньги.

Когда оказалось, что этой суммы оказалось недостаточно для покрытия долга в полном объеме, судебный пристав наложил арест на промышленное оборудование организации-должника. Реализация имущества позволила погасить оставшуюся задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 1 миллиона 343 тысяч 543 рубля.