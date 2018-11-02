Лучники из Башкирии стали победителями Всероссийской Спартакиады

-Зачастую когда я иду на рекорд, приходится ориентироваться на свои же достижения, - отмечает спортсмен. - За последние 10-15 лет в России такой вес (26 тонн) буксировал только я. По времени получилось чуть дольше, чем планировалась: 41 секунда вместо 30. Тем не менее, учитывая выбранный вес, результат удачный. Зарубежные спортсмены в дисциплине «track-pull» чаще всего тянут грузовики весом всего лишь в 15 тонн.