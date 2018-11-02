Лучники из Башкирии стали победителями Всероссийской Спартакиады
Хурмат Тагиров из Сибая занял первое место, а Раис Низаметдинов, житель Учалов, - второе.
Башкирские лучники стали лучшими на первой Всероссийской спартакиаде по национальным видам спорта тюркоязычных народов России. Мероприятие прошло 2 ноября 2018 года в Федеральном спортивном центре «Крымский».
В соревнованиях приняли участие борцы и лучники из Башкирии, Татарстана, Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесской республики, Дагестана, Москвы и Московской области, Калининграда, Тюмени и Екатеринбурга.
Лучники из Башкирии показали лучшие результаты: Хурмат Тагиров из Сибая занял первое место, а Раис Низаметдинов, житель Учалов, расположился на второй строчке турнирной таблицы. «Бронза» досталась Гаруну Саидову из Дагестана.
Также жители и гости Крыма увидели показательные выступления и установление рекорда по дисциплине «track-pull» (буксировка грузовика в упряжке за канат) от обладателя титула «Самого сильного человека планеты» Эльбруса Нигматуллина.
-Зачастую когда я иду на рекорд, приходится ориентироваться на свои же достижения, - отмечает спортсмен. - За последние 10-15 лет в России такой вес (26 тонн) буксировал только я. По времени получилось чуть дольше, чем планировалась: 41 секунда вместо 30. Тем не менее, учитывая выбранный вес, результат удачный. Зарубежные спортсмены в дисциплине «track-pull» чаще всего тянут грузовики весом всего лишь в 15 тонн.