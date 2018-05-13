В Уфе состоялся турнир силачей Эльбруса Нигматуллина «Батыр Башкортостана»
Поднятие бревна, автомобиля, буксировка грузовика, перенос груза, метание сукмара – упраженения для участников были не из легких.
Организатор и ведущий культурно-спортивного мероприятия - мастер спорта по пауэрлифтингу и армреслингу, вице-чемпион соревнования «Самый сильный человек планеты» 2005 года, четырехкратный победитель турнира «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин. Именно ему пришла идея организовать праздник силового экстрима.
Как отметил мэр города Уфы Ирек Ялалов, организатором удалось подобрать хорошее название и внести в шоу присущие только народам республики особенности.
Сильнейшие спортсмены России – из Башкирии, Челябинской и Свердловской областей - стали участниками этого турнира. Они соревновались в абсолютной весовой категории. Состязались в нескольких упражнениях: в поднятии бревна весом 120 кг, буксировке грузовика весом 17 тонн, в становой тяге автомобиля, вес которого составил 1500 кг, а также в "прогулке фермера" - переносе двух грузов, весом 110 килограмм каждый.
Одной из необычных упражнений стал метание сукмара – древнего башкирского орудия, который весит 25 кг. Градоначальник Уфы в особенности поблагодарил за возрождение этого соревнования между батырами – ведь метание сукмара упоминается во многих башкирских сказках.
Победителем стал Виталий Исмагилов из Первоуральска. Ему достался живой баран. Второе и третье места поделили Сергей Быков из Челябинска и Булат Зарипов из Уфы. Как сообщают организаторы, турнир планируется делать традиционным. Ирек Ялалов даже намекнул, что главным призом для победителя в следующем году может стать автомобиль.