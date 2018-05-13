В Уфе состоялся турнир силачей Эльбруса Нигматуллина «Батыр Башкортостана»

Организатор и ведущий культурно-спортивного мероприятия - мастер спорта по пауэрлифтингу и армреслингу, вице-чемпион соревнования «Самый сильный человек планеты» 2005 года, четырехкратный победитель турнира «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин. Именно ему пришла идея организовать праздник силового экстрима.

Эльбрус Нигматуллин - известный российский стронгмэн

Как отметил мэр города Уфы Ирек Ялалов, организатором удалось подобрать хорошее название и внести в шоу присущие только народам республики особенности.

Сильнейшие спортсмены России – из Башкирии, Челябинской и Свердловской областей - стали участниками этого турнира. Они соревновались в абсолютной весовой категории. Состязались в нескольких упражнениях: в поднятии бревна весом 120 кг, буксировке грузовика весом 17 тонн, в становой тяге автомобиля, вес которого составил 1500 кг, а также в "прогулке фермера" - переносе двух грузов, весом 110 килограмм каждый.

Одной из необычных упражнений стал метание сукмара – древнего башкирского орудия, который весит 25 кг. Градоначальник Уфы в особенности поблагодарил за возрождение этого соревнования между батырами – ведь метание сукмара упоминается во многих башкирских сказках.