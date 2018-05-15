В Уфе пройдет Кубок мэра имени Эльбруса Нигматуллина

Сегодня, 15 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов сообщил о том, что во время встречи с обладателем звания самого сильного человека планеты Эльбрусом Нигматуллиным была достигнута договоренность о проведении в столице Башкирии в будущем году Кубка мэра города Уфы имени Эльбруса Нигматуллина по силовым видам спорта.

На такую идею его натолкнул прошедший в Уфе в минувшую субботу турнир силачей «Батыр Башкортостана». По словам Ирека Ялалова, ему очень понравилось данное мероприятие, в рамках которого проводились зрелищные силовые упражнения по поднятию бревна, автомобиля, буксировке грузовика, переноске грузов, метанию булавы и т.д.

- Мы пообщались с Эльбрусом Нигматуллиным и решили, что нужно в будущем году поднять статус этого мероприятия на другой уровень. Поэтому в 2019 году проведем Кубок мэра по силовым видам спорта имени Эльбруса Нигматуллина, - сообщил глава города.