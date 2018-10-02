В Башкирии глава сельсовета незаконно присвоила себе и сестре землю на берегах рек

В суде удалось установить, что 2013-2014 гг. женщина изготовила подложные выписки из похозяйственной книги. В документах было заявлено о недостоверных сведениях о наличии у ее сестры и знакомого земельных участков в живописном месте вблизи рек Белая и Сим. Земли впоследствии были оформлены в собственность граждан.