В Башкирии глава сельсовета незаконно присвоила себе и сестре землю на берегах рек
Муниципалитету был причинен ущерб в 670 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, приговор 60-летней бывшей главе Сахаевского сельсовета вынесен Кармаскалинским межрайонным судом.
Женщину признали виновной в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ), служебном подлоге (ч.2 с. 292 УК РФ).
В суде удалось установить, что 2013-2014 гг. женщина изготовила подложные выписки из похозяйственной книги. В документах было заявлено о недостоверных сведениях о наличии у ее сестры и знакомого земельных участков в живописном месте вблизи рек Белая и Сим. Земли впоследствии были оформлены в собственность граждан.
В результате незаконного отчуждения недвижимости общей площадью 35 соток муниципалитету был причинен ущерб в сумме около 670 тыс. рублей исходя из рыночной стоимости земельных участков. Чиновницу оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Прокуратура также обратилась в суд с исками о возврате участков муниципалитету. Ход и результаты их рассмотрения находятся на контроле надзорного ведомства.