В Башкирии пристав присвоила себе 450 тысяч рублей

Вынесен приговор бывшему главному специалисту-эксперту Октябрьского районного отдела судебных приставов, который обвиняется по статье «Присвоение чужого имущества с использованием служебного положения», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2014-2015 годах присвоила себе деньги, находившиеся на депозитном счету отдела, оформив банковскую карту на подставное лицо и переведя на счет деньги якобы в счет перечисления долга по исполнительному производству. Ущерб составил более 450 тысяч рублей.