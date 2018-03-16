В Башкирии пристав присвоила себе 450 тысяч рублей

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Женщина присвоила себе деньги, которые находились на депозитном счету одного из отделов.
Вынесен приговор бывшему главному специалисту-эксперту Октябрьского районного отдела судебных приставов, который обвиняется по статье «Присвоение чужого имущества с использованием служебного положения», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В 2014-2015 годах присвоила себе деньги, находившиеся на депозитном счету отдела, оформив банковскую карту на подставное лицо и переведя на счет деньги якобы в счет перечисления долга по исполнительному производству. Ущерб составил более 450 тысяч рублей.
Суд приговорил обвиняемую к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на три года и обязал возместить ущерб.
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