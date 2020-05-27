По законам математики: в России фальсифицируют статистику заболевших коронавирусом

Об этом пишут «Новые известия» со ссылкой на данные директора по исследованиям компании Data Insight Бориса Овчинникова, который внимательно изучил статистику российской пандемии и поделился некоторыми своими выводами.

В частности, он обратил внимание на следующую тенденцию - за последние 25 дней официальное число новых выявленных носителей коронавируса в России заканчивалось на 99: 7099 – 30 апреля, 10699 – 8 мая, 10899 – 12 мая, 8599 – 24 мая. Согласно его строгим подсчетам вероятность того, что эти данные отражают естественное положение дел, ничтожно мала:

«Это в 16 раз выше математического ожидания (которое тут считается просто – 99 на конце в среднем должно выпадать один раз из 100). Насколько вероятно подобное случайное совпадение?

Если кратко – оно не исключено, но крайне маловероятно. Намного более правдоподобное объяснение - особенно если вспомнить еще и известные нам факты про странности официальной статистики на региональном уровне – что на фальсификации коронавирусной статистики в регионах накладывается еще и фальсификация на федеральном уровне, когда вместо положенного простого суммирования присланных из регионов цифр (настоящих из одних регионов, рисованных из других) придумывается число, которое будет выдано гражданам за «итого» по России, ну а дальше статистика по регионам подгоняется под это рисованное федеральное число», - рассуждает Овчинников в своем Facebook.

По словам аналитика, за 25 дней число новых выявленных случаев будет четыре раза заканчиваться на 99, составляет 0,011%, «или один случай на 9350 попыток». Причем вариантов объяснения этому два – либо «случайность, либо требование сверху».

Аналитик также отметил, что «достоверность и адекватность» статистики по коронавирусу в России стала быстро сокращаться, начиная с 20 апреля. «Тогда впервые за долгое время (с 4 апреля) количество новых случаев было меньше, чем в предыдущие два дня, и фактически именно с 20 апреля началась первая „полка“, когда до конца месяца, до 29 апреля включительно, по официальным цифрам шел линейный, а не экспоненциальный рост», — пишет он.

Ознакомиться с более подробным исследованием Бориса Овчинникова можно на сайте «Новых известий», а также на его странице в Facebook. Специалист отметил при этом, что понимает, что за подобные публикации его могут привлечь по статье о распространении фейков о коронавирусе. Однако, по его словам, представители власти понимают, что «официальная статистика сильно не дотягивает до адекватного отражения реальности».