Закон о гуманном обращении с животными в Башкирии прошел первое чтение

В пресс-службе Курултая Башкирии сообщили, что в республике прошел первое чтение закон о гуманном обращении с животными. Документ также прописывает финансирование приютов для собак и кошек из бюджета, а также новые правила отлова на улице.

По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, после отлова умерщвление возможно только в исключительных случаях, кошек и собак также предполагается вакцинировать от бешенства, стерилизовать и выпускать снова в место обитания. Запрещено будет также, отметил о, и отлавливать животных в присутствии детей.

«Процесс отлова и выпуска животного на волю в случае принятия закона необходимо будет фиксировать на видео. Надзорные органы будут вправе в любой момент потребовать эти видеозаписи. Предусмотрен также запрет на использование при отлове средств, которые могут травмировать животное. Организации, занимающиеся отловом, будут нести ответственность не только за жизни, но и за здоровье животных», – рассказал Толкачев.