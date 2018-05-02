Роспотребнадзор предупредил туристов о сибирской язве в Китае

Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Китае. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает информационное агентство РИА-Новости. В частности надзорное ведомство просит граждан России учитывать этот факт при планировании поездок в страну.

В официальном сообщении говорится о том, что в двух населенных пунктах автономного округа Нинся, это на севере центральной части Китая, заболели 3 человека. Один из них умер, двое других в больнице.

Заражение произошло, как установлено, после контакта с домашними животными, а именно с коровами и овцами.

Также установлены еще 25 человек, которые контактировали с указанными выше тремя заболевшими. В округе объявлен карантин, а рынки по продаже домашнего скота закрыты.