Роспотребнадзор предупредил туристов о сибирской язве в Китае
От заболевания в Поднебесной умер 1 человек, еще несколько госпитализированы.
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Китае. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает информационное агентство РИА-Новости. В частности надзорное ведомство просит граждан России учитывать этот факт при планировании поездок в страну.
В официальном сообщении говорится о том, что в двух населенных пунктах автономного округа Нинся, это на севере центральной части Китая, заболели 3 человека. Один из них умер, двое других в больнице.
Заражение произошло, как установлено, после контакта с домашними животными, а именно с коровами и овцами.
Также установлены еще 25 человек, которые контактировали с указанными выше тремя заболевшими. В округе объявлен карантин, а рынки по продаже домашнего скота закрыты.
Сибирская язва – особо опасное заболевание, которым страдают сельскохозяйственные и дикие животные. При контакте с больными животными человек также может заразиться. Заболевание протекает исключительно остро и заканчивается почти всегда смертью.