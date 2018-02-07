В селе Кугарчинского района Башкирии введен карантин по бешенству

Данные меры приняты в связи с выявление бешенства у одной кошки.

С 31 января на территории села Саиткулово Новопетровского сельсовета Кугарчинского района установлен карантин, сообщили на официальном интернет-портале правовой информации.

На карантинной территории запретили проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, а также вывоз кошек и собак за пределы карантинной территории.