В селе Кугарчинского района Башкирии введен карантин по бешенству

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Данные меры приняты в связи с выявление бешенства у одной кошки.
С 31 января на территории села Саиткулово Новопетровского сельсовета Кугарчинского района установлен карантин, сообщили на официальном интернет-портале правовой информации.
На карантинной территории запретили проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, а также вывоз кошек и собак за пределы карантинной территории.
Карантин введен в связи с выявлением бешенства у кошки.
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