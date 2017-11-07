Первый день без запретов: в Башкирии снят карантин по ящуру

Корреспондент Медиакорсети передает из Туймазинского района.

К 11 часам 7 ноября жители сел Туймазинского района Башкирии, где был выявлен ящур, начали интересоваться, почему до сих пор не снят карантин. Задержка объяснялась ожиданием соответствующего распоряжения. После обеда санитарных постов возле Урмекеево, Ермухаметово и Каран-Елга уже не было.

– Места утилизации пораженного скота опрысканы известью, рекультивированы, покрыты слоем грунта и сверху обработаны формалином – сообщил ветврач Туймазинского района Ильгиз Насибуллин. – Они огорожены и содержат соответствующие указатели.

Пострадавшим от ящура сельчанам предоставлены перечни соседних муниципальных образований и сельхозпредприятий, где проведена двукратная вакцинация от ящура. Таким образом, скот рекомендуется закупать в Белебеевском, Туймазинском и Шаранском районах при условии предоставлении продавцами документов о прививках от ящура. Также при наличии ветеринарного штампа на тушах и сопроводительных ветеринарных документов можно приобретать мясо не только на территории всей республики, но и в Туймазинском и граничащих с ним районах.

Надо помнить, что по соответствующим требованиям скот в районе, где выявлен ящур, должен прививаться в течение двух лет. Населению необходимо отнестись с пониманием к этому и активно содействовать данной процедуре. Везти животных из Оренбургской области, Средней Азии, Казахстана частным лицам не рекомендуется. Крупные же закупки крупного и мелкого скота сельхозпредприятиями согласовываются с Управлением ветеринарии республики.

– Некоторые хотят закупать коров под Уфой. Как быть им?

– Были обращения по закупке скота в Давлекановском районе. Сейчас решается вопрос о проведении в данном хозяйстве вакцинации животных, которых предполагается реализовать. Только после этого там можно закупать КРС. Напомню, что вакцинация от ящура проводилась только в очагах его распространения, а не по всей Башкирии. Поэтому лучше не рисковать.

– Как и обещали, нам выдали за теленка и корову 82 тысячи рублей, – рассказывает жительница села Урмекеево, где сняли карантин. – Выплатили из расчета 130 рублей за килограмм живого веса. Выплаты получило всё село. Сегодня две семьи после обеда уже отправились за коровами в Бишинды (Туймазинский район). Замечу, что многие боятся лейкоза коров больше, чем ящура (от него весь скот привит) и выбирать животных будут там, где данного заболевания нет. Многие хотят покупать животных с рук, что гораздо дешевле.

– Справки о вакцинации от ящура будете спрашивать у продавцов?