Стало известно, будут ли проверять на коронавирус родственников медиков в Башкирии

Сегодня, 2 апреля, на ежедневном брифинге в минздраве Башкирии главный врач Центра эпидемиологии и гигиены РБ Анна Казак пояснила, отвечая на вопрос от населения, что на сегодня нет необходимости проводить проверки родственников медиков, работающих в клиниках, где содержатся лица, зараженные с коронавирусом и с подозрением на данную опасную инфекцию.

По словам Анны Казак, нет необходимости сейчас проводить проверки родственников медиков на коронавирус в связи с тем, что они не входят в категорию контактов зараженных людей.

Во-первых, лечащие врачи, которые общаются с пациентами, зараженными коронавирусом, не должны возвращаться домой до их излечения и до истечения двухнедельного карантина для них.

Во-вторых, все медики, которые работают в инфекционных клиниках, в соответствии с постановлением, приняты на федеральном уровне 30 марта, должны раз в неделю сдавать тесты на коронавирус.

Напомним, по ситуации на сегодня в Башкирии госпитализированы 8 человек с заражением коронавирусом, двое вылечились и выписались