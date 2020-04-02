В Башкирии выписан второй пациент, излечившийся от коронавируса

Сегодня, 2 апреля, на ежедневном брифинге в минздраве Башкирии глава ведомства Максим Забелин сообщил, что из инфекционной больницы выписан второй пациент, излечившийся от коронавирусной инфекции.

- Выписался второй пациент, это мужчина, он пока будет находиться под наблюдением медиков, режим самоизоляции его также касается, - пояснил Максим Забелин.

Напомним, ранее сообщалось, что выписалась после излечения от коронавируса девушка.

Оба пациента заразились коронавирусом во время поездок на отдых за границу.

В больнице остаются еще восемь человек, у которых подтвержден коронавирус.

На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 106 человек, из них 14 - дети. Все они ждут результатов анализов.