В Башкирии выписан второй пациент, излечившийся от коронавируса
Об этом сообщили на ежедневном брифинге.
Сегодня, 2 апреля, на ежедневном брифинге в минздраве Башкирии глава ведомства Максим Забелин сообщил, что из инфекционной больницы выписан второй пациент, излечившийся от коронавирусной инфекции.
- Выписался второй пациент, это мужчина, он пока будет находиться под наблюдением медиков, режим самоизоляции его также касается, - пояснил Максим Забелин.
Напомним, ранее сообщалось, что выписалась после излечения от коронавируса девушка.
Оба пациента заразились коронавирусом во время поездок на отдых за границу.
В больнице остаются еще восемь человек, у которых подтвержден коронавирус.
На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 106 человек, из них 14 - дети. Все они ждут результатов анализов.
За последние сутки в России подтверждено 771 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 29 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, число выписанных пациентов выросло до 235. Выписаны по выздоровлению за сутки 45 человек