Продезинфицируй это: кто и как чистит Уфу от коронавируса и других инфекций

Как сообщают в администрации города, на сегодняшний день в Уфе 37 машин промывают улицы, тротуары и остановки общественного транспорта. Всего в городе 79 поливомоечных машин и при необходимости все они могут быть переоборудованы под задачи дезинфекции.

В день рабочие обрабатывают 132 остановки общественного транспорта, а также подъезды и лифты. В работе по дезинфекции города заняты более 1500 человек (812 дворников, а также работники коммунальных служб) – все они работают в защитных масках и перчатках и, разумеется, по спецпропускам. Ранее мы увидели своими глазами, как опустел в первые дни введения режима полной самоизоляции.