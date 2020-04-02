Продезинфицируй это: кто и как чистит Уфу от коронавируса и других инфекций
2 апреля, 14:57ГородНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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Корреспондент Медиакорсети прогулялся по улицам Уфы.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса, Фотофакт
Как сообщают в администрации города, на сегодняшний день в Уфе 37 машин промывают улицы, тротуары и остановки общественного транспорта. Всего в городе 79 поливомоечных машин и при необходимости все они могут быть переоборудованы под задачи дезинфекции.
В день рабочие обрабатывают 132 остановки общественного транспорта, а также подъезды и лифты. В работе по дезинфекции города заняты более 1500 человек (812 дворников, а также работники коммунальных служб) – все они работают в защитных масках и перчатках и, разумеется, по спецпропускам. Ранее мы увидели своими глазами, как опустел в первые дни введения режима полной самоизоляции.
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Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
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