Стало известно, сколько жителей Башкирии остались за границей
2 апреля, 14:57ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Госкомитет РБ по туризму продолжает заниматься возвращением людей в республику.
Сегодня, 2 апреля, в Уфе состоялся ежедневный брифинг министерства здравоохранения по теме профилактики распространения коронавирусной инфекции. Председатель Госкомитета по туризму Салават Нафиков рассказал, сколько еще туристом осталось заграницей и какое количество человек удалось вернуть на родину.
— На сегодняшний день за пределами республики остаются 355 человек, среди которых 22 ребенка. Мы смогли вернуть в республику 25 человек, в том числе 6 детей, — отметил Салават Нафиков.
По словам чиновника, работа в этой сфере будет продолжаться. Сейчас активно поступают обращения от самостоятельных туристов, которые до сиз пор находятся за пределами нашей страны.
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