Стало известно, сколько жителей Башкирии остались за границей

Сегодня, 2 апреля, в Уфе состоялся ежедневный брифинг министерства здравоохранения по теме профилактики распространения коронавирусной инфекции. Председатель Госкомитета по туризму Салават Нафиков рассказал, сколько еще туристом осталось заграницей и какое количество человек удалось вернуть на родину.

— На сегодняшний день за пределами республики остаются 355 человек, среди которых 22 ребенка. Мы смогли вернуть в республику 25 человек, в том числе 6 детей, — отметил Салават Нафиков.