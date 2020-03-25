Стало известно, каким рейсом прибыли в Уфу зараженные коронавирусом туристы

Сегодня, 25 марта, на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в республике, был назван рейс. которым в Уфу прибыли из Москвы зараженные коронавирусом туристы.

Трое из них прилетели 15 марта, а еще один человек — на следующий день, 16 марта.

Рейс, которым они воспользовались, по словам начальника управления по социальным коммуникациям администрации главы РБ Елены Прочаковской, имеет номер 1236. По уточненной информации, данный рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот». Время его прибытия из Москвы в Уфу — 7.05 утра по уфимскому времени.

Представитель Ропотребнадзора Олег Мавлютов пояснил, что вероятность заражения коронавирусом для пассажиров и сотрудников авиакомпании крайне мала, поскольку вирус поражает, прежде всего, слизистые оболочки организма. Так что с большей долей вероятности заразиться могли встречавшие зараженных пассажиров люди при объятиях или поцелуях.

Установлены около 30 контактов из окружения зараженных коронавирусом, с которыми медики ведут работу и уточняют состояние их здоровья.