Стало известно, сколько туристов из Башкирии остались за границей

Сегодня, 25 марта, на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в республике, председатель Госкомтуризма РБ Салават Нафиков рассказал о ситуации с туристами из Башкирии, которые все еще остаются за границей.

По его словам, 642 человека выехали за границу по линии туроператоров и с ними проблем меньше всего, поскольку они будут организованно доставлены домой до 31 марта.

Проблемы в основном возникают с туристами, которые отправились путешествовать, что называется, «дикарями», то есть самостоятельно. МИД России попросил до завтрашнего дня, до 14.00 26 марта, передать на сайт ведомства информацию о себе, чтобы власти смогли организовать вывоз людей в Россию.

— Речь идет о жителях России, которые сейчас находятся во всех странах за пределами России, — уточнил Салават Нафиков. — Особенно сложная ситуация сложилась в Индии.

По словам спикера, на сегодня известно о 39 человеках, которые находятся за границей, но их, скорее всего, больше. Родные и близкие таких туристов могут передать информация о них на вацап по номеру 89174077484.