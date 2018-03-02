Фоторепортаж: в Башкирии многодетная семья живет в 100-летнем доме
Сегодня, 14:02ОбществоРустэм БашкирцевФото: Артур Салимов.
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Многодетная мать Нафиса Минигалиева из села Сайраново Чишминского района живет с четырьмя детьми и мужем в доме, которому 104 года. Чиновники изменили в документах дату его постройки и ставят износ в 53%, хотя изба превращается в труху. О том, как выживает семья в таких условиях, - в фоторепортаже Медиакорсети.
Сюжеты: Фотофакт
В этот старом доме Нафиса с мужем и детьми живет с 2013 года – с тех пор как умерли ее родители. Всего в семье шесть детей, две старшие дочери живут отдельно. В апреле родители ожидают рождение седьмого ребенка.
Дом не принадлежит Нафисе полностью, а находится в долевой собственности у нее и двух ее сестер, которые здесь не живут. Из-за этого она не может ни снести, ни продать разрушающуюся избу. Денег на выкуп долей у семьи нет. Что касается ремонта, то его делать здесь просто бесполезно.
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов
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