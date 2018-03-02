Фоторепортаж: в Башкирии многодетная семья живет в 100-летнем доме

В этот старом доме Нафиса с мужем и детьми живет с 2013 года – с тех пор как умерли ее родители. Всего в семье шесть детей, две старшие дочери живут отдельно. В апреле родители ожидают рождение седьмого ребенка.

Дом не принадлежит Нафисе полностью, а находится в долевой собственности у нее и двух ее сестер, которые здесь не живут. Из-за этого она не может ни снести, ни продать разрушающуюся избу. Денег на выкуп долей у семьи нет. Что касается ремонта, то его делать здесь просто бесполезно.