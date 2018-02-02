В Уфе количество наказанных за участие в «забастовке» увеличилось до десяти

Суд назначил штрафы от 10 до 20 тысяч ещё шестерым участникам несанкционированной акции.

Октябрьский суд Уфы назначил штрафы от десяти до двадцати тысяч рублей шестерым участникам «забастовки избирателей», об этом сообщила координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева.

1 февраля в судья Тимур Багаутдинов рассмотрел ещё шесть протоколов о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. По итогам рассмотрения два участника получили по 10 тысяч рублей штрафа, ещё двое по 15. Максимальный штраф в 20 тысяч назначен двоим участникам, несанкционированной властями акции.

Напомним, ранее уфимские суды рассмотрели четыре протокола в отношении участников акции, по двум из них были также назначены штрафы в размере десяти тысяч. Ещё один задержанный получил 20 часов обязательных работ, а Елена Масайло, задержанная за повторное нарушение – 10 суток ареста.

Таким образом, уфимские суды рассмотрели уже десять протоколов о нарушениях на «забастовке». Всего было задержано 66 человек, действия двадцати из них были запротоколированы, остальных участков отпустили без оформления.