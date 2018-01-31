Двое участников «забастовки избирателей» в Уфе заплатят большие штрафы

Всего из 66 задержанных на несанкционированной акции к ответственности привлекли четверых.

Еще два участника уфимской «забастовки избирателей» признаны виновными в нарушении порядка проведения акций. Как сообщает «Коммерсантъ Уфа», Федор Телин признан виновным в нарушении правил организации публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Ещё один задержанный Ильгиз Валеев, по мнению суда, нарушил правила проведения публичных акций (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Оба дела рассматривала судья Советского районного суда Уфы Наталья Абдрахманова, по обоим протоколам назначено по 10 тысяч рублей штрафа.

Напомним, «забастовка избирателей» прошедшая в Уфе 28 января, не была согласована властями, хотя ее организаторы считают иначе. В ходе акции полицией было задержано 66 человек, большая часть которых была отпущена, протоколы были составлены лишь на 20 человек. Ранее были рассмотрены административные дела, возбуждённые ещё на двух участников шествия Елену Масайло и Рамиса Аксанова. Масайло за повторное нарушение правил участия в публичных мероприятиях было назначено 10 суток ареста, Аксанов отделался двадцатью часами обязательных работ.