Уфимская «забастовка»: С тысячу участников и несколько десятков задержанных

В Уфе полиция впервые провела массовые задержания на несанкционированной акции.

- Придёт человек 10-15, и их можно будет понять, морозная погода и незаконность акции -неплохое оправдание, - с такими мыслями я просматривал ленту группы уфимской «забастовки избирателей», готовясь к освещению редкого для города и региона события.

В группе, которая очевидно была создана сторонниками Навального, отметилось 1266 человек, посты с призывами выйти и поддержать «забастовку» собирали от ста до двухсот отметок «нравится». Больше всего лайков (234) собрала новость о том, что акцию не согласовали. Стоит отметить, что координатора уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву арестовали на пять суток за два дня до шествия - за перепост записи со стены этой самой группы. Кировский суд Уфы посчитал это повторным призывом к участию в несанкционированном массовом мероприятии.

Придя на место сбора за час до начала шествия, я убедился, что мои предположения сбываются, на площади перед универмагом стояло с десяток "по-осеннему" одетых тинейджеров. Смущало лишь большое количество полиции, на самой площади и за «резиновым» ДК по самым скромным подсчетам было около пятидесяти служителей порядка, и это, не считая людей в штатском, которые бродили по площади с жужжащими в карманах рациями. Автобусов, микроавтобусов, буханок и автозаков тоже было немало.

Ближе к двум часам дня народу прибавилось, и они почему-то стали собираться на остановке, и без того многолюдной.

- Видимо, для того чтобы их казалось больше, - проронил кто-то из коллег. - Сейчас вот не отличишь, кто автобус ждёт, а кто - автозак.

Первые задержания

В 14:00 к остановке подъехал полицейский автобус, к этому времени бастующих собралось человек сто, среди них сновало два десятка полицейских, которые переписывали паспортные данные участников. Никто из пришедших не передавал документы правоохранителям, показывая из своих рук.

- В законе сказано «для ознакомления», про передачу в руки там ничего нет, смотрите так, - повторяли заученный текст и перелистывали страницы те, с кем захотели познакомиться полицейские.

Вдруг заработала одна из раций у рядом стоявшего сотрудника полиции:

- Тут с шарами один идёт, что с ним делать?

- Остановите!

На подходе к остановке трое полицейских останавливают парня с охапкой красных воздушных шаров. Переписав у него паспортные данные, полицейские, явно смущенные тем, что их снимает пресса, дали молодому человеку дойти до остановки. В это же время с других сторон в толпу влились такие же, как он, носильщики шаров, а кто-то начал раздавать красные вертикальные наклейки с надписью «забастовка». И тут была дана команда задержать всех, у кого в руках будут шары и наклейки. В автобус в течение пяти минут затолкали десятка два парней и девушек: тех, кто раздавал наклейки, и тех, кто уже успел их взять. Стоит отметить, что за десять минут до этого неизменный участник всех уфимских митингов майор Шангареев с присущим ему спокойствием предупредил о недопустимости демонстрации какой-либо агитации.

- Я с ребёнком, - говорила одна из раздатчиц окружившим её полицейским, требовавшим пройти в автобус, за её спиной действительно прятался мальчуган лет 10-12, и омоновцы отступили.

Она продолжила раздавать листовки, которые потом станут поводом для задержания не одного десятка парней и девушек. Пока на площади разворачивалась операция по задержанию, колонна тронулась, к моменту старта в ней было несколько сотен человек, в суматохе никто не понял, откуда они пришли.

Разделяй и властвуй

Во всех странах и во всех подразделениях, работающих на разгоне несанкционированных акций, знают, что толпу надо разбить на небольшие группы, и только после этого начинать работать. Уфимские правоохранители неплохо подготовились, и сразу после движения колонны вдоль проспекта Октября им удалось разделить её на несколько групп, просто выставив заслон из нескольких полицейских, один из которых через громкоговоритель предлагал завершить акцию. Натыкаясь на него, колонна либо разворачивалась, либо останавливалась на несколько минут, этого хватало, чтобы первая её часть ушла дальше. Как только колонну раздробили на части, пошла вторая волна задержаний, всем, у кого в руках были листовки или шары, предлагали пройти к автобусу, если кто замешкался на секунду с ответом, его уже волокли двое или трое крепких мужчин.

К остановке «Спортивная», где колонна должна была повернуть к Дворцу спорта, в руках у бастующих остались лишь триколоры, ни одной наклейки или шара.

Хоровод

На площади перед Дворцом спорта, где изначально планировалась «забастовка», колонну ждали несколько десятков омоновцев в полной боевой экипировке (каски, бронежилеты, наколенники), и праздник «Единой России», на который пришло около сотни человек ( по данным "Единой России" - более 700 - прим).

По иронии, как только первые протестующие с криками «Позор» попытались взять в кольцо огороженную площадку, ведущий со сцены предложил водить хоровод. Но хоровод получился лишь у омоновцев, они быстро оттеснили протестующих от ограждения, действовав при этом достаточно «нежно», да и бастующие не сильно хотели спорить с бойцами. Тем же, кто был внутри периметра, было не до хороводов и ведущего они уже не слышали, слышали лишь агрессивную толпу, скандирующую «позор Единой России», на секунду показалось, что даже флаги партии перестали развиваться над площадью.

Продолжился митинг "забастовщиков" в ледовом городке, откуда в срочном порядке сбежали мамаши с детьми, и, наверное, правильно сделали.

Гуляния

Через пятнадцать минут бастующим стало скучно на площади, и они, размахивая флагами, пошли в обратную сторону. К тому времени в группе акции Вконтакте появилась новость, что все работники штаба задержаны. Кто повёл толпу дальше, неизвестно. Дойдя до проспекта Октября, колонна свернула в сторону Горсовета. Скандируя и размахивая флагами, они дошли до Городского дворца культуры (бывший Дворец культуры "Синтезспирт"). Там они развернулись и пошли в обратную сторону, к этому времени их осталось всего пару сотен человек, но они так же громко скандировали свои лозунги, подпитываясь от возгласов прохожих и сигналов проезжающих мимо машин.

По нашим подсчётам в акции участвовало около тысячи человек, большинство из них - молодые люди 20-25 лет. Задержано было не менее полусотни бастующих.

По данным «ОВД инфо» в отделения полиции доставили более 28 человек.

На момент публикации получить комментарий о количестве задержанных в пресс-службе МВД Башкирии не удалось. Редакции лишь сообщили, что "в отношении них за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены протоколы по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации".

- Материалы в ближайшее время будут переданы в суд для принятия решения, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Вместо выводов