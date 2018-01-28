В Уфе полиция задерживает участников «забастовки избирателей»Видео
Сегодня, 14:32Рустэм Башкирцев
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Задерживают людей с шарами, флагами и наклейками.
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Видео: Константин Климов, Mkset.ru
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Сегодня в два часа дня в Уфе на площади перед универмагом «Уфа» собрались участники акции «забастовка избирателей». Ранее она заявлялась сторонниками Алексея Навального, но правительство эту акцию не согласовало.
Примерно через 20 минут полиция задержала 40-50 человек. Задерживают людей с шарами, флагами и наклейками «Навальный 2018».
- Полиция действует спокойно и решительно, - передает с места событий наш корреспондент. – Сначала предлагают пройти в автобус, кто-то идет сам, кто-то пытается сопротивляться, тогда сотрудники полиции доставляют таких в автобус.
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По предварительным оценкам, на площадке перед универмагом собралось около тысячи человек.
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