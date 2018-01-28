В Уфе полиция задерживает участников «забастовки избирателей»

Задерживают людей с шарами, флагами и наклейками.

Сегодня в два часа дня в Уфе на площади перед универмагом «Уфа» собрались участники акции «забастовка избирателей». Ранее она заявлялась сторонниками Алексея Навального, но правительство эту акцию не согласовало.

Примерно через 20 минут полиция задержала 40-50 человек. Задерживают людей с шарами, флагами и наклейками «Навальный 2018».

- Полиция действует спокойно и решительно, - передает с места событий наш корреспондент. – Сначала предлагают пройти в автобус, кто-то идет сам, кто-то пытается сопротивляться, тогда сотрудники полиции доставляют таких в автобус.