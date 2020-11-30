Стали известны районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Туймазинский район представил данные о девяти пациентах, город Октябрьский — о семи и Нефтекамск — о пяти. В Куюргазинском и Янаульском районах подтверждено по четыре случая. В Альшеевском и Буздякском районах положительный тест на Covid-19 оказался у трех человек. В Архангельском, Илишевском, Ишимбайском и Краснокамском районах выявлено по два ковид-заболевших.