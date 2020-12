Стали известны районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

На сегодняшний день подтвердилось 138 новых случаев заболевания Covid-19. Минздрав Башкирии опубликовал сводку заболевших в районах республики.

Большинство ковид-пациентов находятся в Уфе. Здесь выявлено сразу 34 инфицированных. Белебеевский район сообщил о 20 случаях. В Бакалинском районе Башкирии зафиксировано 13 заболевших, в Мелеузовском районе и Кумертау — по 11. Туймазинский район представил данные о девяти пациентах, город Октябрьский — о семи и Нефтекамск — о пяти. В Куюргазинском и Янаульском районах подтверждено по четыре случая. В Альшеевском и Буздякском районах положительный тест на Covid-19 оказался у трех человек. В Архангельском, Илишевском, Ишимбайском и Краснокамском районах выявлено по два ковид-заболевших. Балтачевский, Бирский, Кугарчинский, Уфимский, Федоровский районы и Сибай сообщили об одном инфицированном. Напомним, сегодня стало известно, что от коронавируса умер ещё один человек. Им оказался 83-летний уфимец, у которого помимо Covid-19 диагностировали гипертоническую болезнь, сахарный диабет и ожирение второй степени. Отметим, что он стал 82-ой жертвой с начала пандемии.

