Минздрав Башкирии опубликовал подробности о жертве коронавируса

За минувшие сутки зарегистрирован ещё один летальных исход от коронавируса. Министерство здравоохранения рассказало подробности о погибшем.

82-ой жертвой Covid-19 стал 83-летний житель Уфы. Сопутствующими стали гипертоническая болезнь, сахарный диабет и ожирение второй степени. Напомним, в большей степени заболеванию коронавирусом подвержено старшее поколение. К концу прошлой недели заболеваемость среди людей старше 65 лет снизилась на 5%. Однако власти Башкирии напоминают, что для них в республике действует обязательный режим самоизоляции. С 11-00 до 13-00 - свободные часы, когда они могут выйти в магазин, аптеку или финансовую организацию.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter