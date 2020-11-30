Минздрав Башкирии опубликовал подробности о жертве коронавируса

Напомним, в большей степени заболеванию коронавирусом подвержено старшее поколение. К концу прошлой недели заболеваемость среди людей старше 65 лет снизилась на 5%. Однако власти Башкирии напоминают, что для них в республике действует обязательный режим самоизоляции. С 11-00 до 13-00 - свободные часы, когда они могут выйти в магазин, аптеку или финансовую организацию.