В Уфе медики, переболевшие коронавирусом амбулаторно, получили матпомощь

В Уфе медики, переболевшие коронавирусом амбулаторно, получили матпомощь

Вчера, 17:03Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Сотрудники РКБ имени Куватова в Уфе, которые переболели коронавирусом амбулаторно, получили материальную помощь от профкома медучреждения.

308 медиков получили страховые выплаты из Фонда социального страхования — около 80% от числа переболевших сотрудников. Как рассказал председатель ППО РКБ имени Куватова Руслан Кутушев, сейчас рассматриваются заявления по болезни коронавирусом в октябре–ноябре. По его словам, на прошлой неделе 39 врачей обратились за материальной поддержкой.

К сожалению, у нас есть и отказы в выплатах, в частности не медицинскому персоналу или если перенесенное сотрудником заболевание не включено в перечень для выплат ФСС — это почти 60 человек, рассказал Руслан Кутушев.

Эти 60 сотрудников получили материальную помощь для оздоровления от профкома РКБ имени Куватова.

Напомним, ранее республиканский профсоюз работников здравоохранения выплатил медработникам, переболевшим коронавирусом 2,5 миллиона рублей. Средства также получили семьи погибших от Covid-19 врачей.

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