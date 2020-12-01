Бык, снежинки и Карандаш: На Телецентре в Уфе идёт строительство ледового городка

32-метровую ёлку на площади Салавата Юлаева начали устанавливать ещё 3 ноября. Сейчас рядом с ней ведётся строительство ледового городка. Судя по фото, которые опубликовала Кристина Абрамичева, около ёлки появились фигура «2021» с золотыми новогодними шарами, а также снежинки с подсветкой. На площади также установили сделанного изо льда героя повестей Юрия Дружкова Карандаша.