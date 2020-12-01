Бык, снежинки и Карандаш: На Телецентре в Уфе идёт строительство ледового городка

Бык, снежинки и Карандаш: На Телецентре в Уфе идёт строительство ледового городка

Вчера, 16:46ОбществоАнна КононоваPhoto: Кристина Абрамичева
На площади около Телецентра в Уфе полным ходом идёт строительство ледового городка. Об этом на личной странице в соцсетях рассказала член СПЧ Башкирии Кристина Абрамичева.

32-метровую ёлку на площади Салавата Юлаева начали устанавливать ещё 3 ноября. Сейчас рядом с ней ведётся строительство ледового городка. Судя по фото, которые опубликовала Кристина Абрамичева, около ёлки появились фигура «2021» с золотыми новогодними шарами, а также снежинки с подсветкой. На площади также установили сделанного изо льда героя повестей Юрия Дружкова Карандаша.

Кроме того, появилась фигурка символа Нового 2021 года — быка. Он также сделан изо льда.

Photo:Кристина Абрамичева

Напомним, в этом году столицу Башкирии украсят сразу 109 елок. Три главные елки будут на площади Ленина, Салавата Юлаева и Советской. Две из них будут пиксельными и одна — натуральная. Кстати, её уже установили на площади Ленина.

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