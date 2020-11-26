В Уфе на площади имени Ленина установили 90-летнюю ель

Украшать новогоднее дерево начнут уже в ближайшие дни. Помимо этого, на площади начнут строить ледовый городок, появятся иллюминации. Отметим, что в Уфе в этом году три основные площадки для празднований – площадь Ленина и Салавата Юлаева, а также Советская площадь. На двух площадках будут установлены пиксельные ёлки, одна из которых стоит более 12 миллионов рублей, и лишь одна – натуральная.