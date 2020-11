В Уфе на площади имени Ленина установили 90-летнюю ель

Сегодня ночью в Уфе установили центральную городскую новогоднюю ёлку. Она будет украшать площадь имени Ленина на проспекте Октября. Живое 90-летнее дерево привезли из Благовещенского района республики, сообщили в мэрии города.

Представители «Горзеленхоза» отметили, что высота ели составляет 30 метров. Чтобы привезти её на уфимскую площадь, потребовалась бригада из 23 человек, грузовик, манипулятор и подъемный кран. Украшать новогоднее дерево начнут уже в ближайшие дни. Помимо этого, на площади начнут строить ледовый городок, появятся иллюминации. Отметим, что в Уфе в этом году три основные площадки для празднований – площадь Ленина и Салавата Юлаева, а также Советская площадь. На двух площадках будут установлены пиксельные ёлки, одна из которых стоит более 12 миллионов рублей, и лишь одна – натуральная.

