В Башкирии на время закрыли 18 объектов после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня на оперативном совещании в правительства Башкирии заслушали доклад начальника ГУ МЧС России по РБ Марата Латыпова о работе по профилактике гибели людей в местах массового пребывания.

- После трагического пожара в кемеровском торговом комплексе «Зимняя вишня» на территории республики проведено 899 проверок соблюдения требований пожарной безопасности на 848 объектах защиты, 379 из которых относятся к объектам торговли и развлечений, - доложил Марат Латыпов. – По результатам проведенных проверок выявлено 17632 нарушения требований пожарной безопасности.

По словам Марата Латыпова, за допущенные нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности было привлечено 266 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их оштрафовали на общую сумму более 11 млн рублей. По искам прокуратуры судами приостановлена деятельность 18 объектов.