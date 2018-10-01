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В Башкирии на время закрыли 18 объектов после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Сюжеты:
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В Башкирии на время закрыли 18 объектов после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня, 12:45ОбществоРустэм БашкирцевФото: Mkset.ru
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