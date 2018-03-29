В Кемерово уточнили причину возгорания в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня, 29 марта, стали известны результаты пожарно-технической экспертизы, проведенной в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил РБК со ссылкой на свои источники.

По их данным, согласно предварительным результатам первого этапа экспертизы, источником возгорания мог стать силовой кабель, который проходил в полости между этажами.

Информацию о том, что очаг термического воздействия в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами, как раз в районе батутного центра, подтвердил РБК и собеседник в центральном аппарате МЧС.

По его словам, на экспертизу отправлено около 100 предметов, имеющих значение по делу и пригодных для криминалистической идентификации. В экспертизе также говорится, что проводится 26 экспертиз.