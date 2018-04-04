В Башкирии общественники назвали пожароопасные объекты для их проверки

В Нефтекамске они просят проверить 11 объектов, в том числе 8 домов в поселке Амзя, кинотеатр «Арсенал» и ТЦ МФК «Урал», в Агидели – гимназию, в Татышлинском районе – три магазина.

- Это только часть объектов, опасных для жизни людей, - говорится в обращении. - Обращаем внимание на то, что в Нефтекамске уже сгорал 3-этажный клуб, а также сгорело два магазина в селе Верхние Татышлы.