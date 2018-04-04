В Башкирии общественники назвали пожароопасные объекты для их проверки
Сегодня, 17:29ОбществоРустэм Башкирцев
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Активисты ОО «Народный фронт Регион» обратились к прокурорам Башкирии и Нефтекамска и главе управления МЧС республики с просьбой проверить на соответствие нормам противопожарной безопасности ряд объектов в Нефтекамске, Агидели и Татышлинском районе.
В Нефтекамске они просят проверить 11 объектов, в том числе 8 домов в поселке Амзя, кинотеатр «Арсенал» и ТЦ МФК «Урал», в Агидели – гимназию, в Татышлинском районе – три магазина.
- Это только часть объектов, опасных для жизни людей, - говорится в обращении. - Обращаем внимание на то, что в Нефтекамске уже сгорал 3-этажный клуб, а также сгорело два магазина в селе Верхние Татышлы.
Обращение было направлено 3 апреля, и в этот же день поздним вечером в Нефтекамске загорелся одноэтажный пристрой городского центрального рынка площадью 150 квадратных метров. К счастью, жертв и пострадавших не было.
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