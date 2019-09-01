Уфимские студенты поедут в Казань с беспричинно подорожавшими билетами

Известно, что новый учебный год для студентов КФУ и нескольких других вузов перенесен на 16 сентября в связи с проведением 45-ого мирового чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Несмотря на окончание мероприятия 27 августа, заселение иногородних студентов в общежития планируется начать с 9 сентября.

О повышении стоимости бензина сообщений не было, однако уже с 6 сентября стоимость билетов на яндекс-автобусы "Уфа-Казань" повышается на минимум 30% (с 1100 до 1496 рублей).

Льготный проезд студентам не предоставляется.

При этом, несмотря на популярность этого маршрута и высокую аварийность на башкирском участке трассы Уфа-Казань, на данном маршруте по-прежнему предлагают свои услуги частники с неудобными «газельками», в которых холодно зимой и некомфортно ездить на дальние расстояния в любой сезон.