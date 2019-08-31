В этом году «Башавтотранс» получит 527 автобусов за 2,1 млрд рублей
Вчера, 14:11ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Церемония вручения ключей от 180 автобусов среднего класса марки «Вектор Некст» прошла сегодня на площади перед «Уфа-Ареной».
По словам гендиректора «Башавтотранса» Надира Садмиева, ГУП в этом году получит в общей сложности 527 автобусов, при этом 418 из них уже получены. Все 109 оставшихся автобусов большого класса (35 дизельных и 74 на газомоторном топливе) предназначены для Уфы. В первом квартале 2020 года обещается поступление еще 62 автобусов.
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Фото: Страница Радия Хабирова Вконтакте
Как сообщает «Башинформ», на закупку 527 автобусов в текущем году из республиканского бюджета выделено 2,1 млрд руб., в следующем будет выделено 433 млн руб. По словам гендиректора «Башавтотранса», в следующем году планируется решить вопрос по межмуниципальным и внутримуниципальным перевозкам.
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