В этом году «Башавтотранс» получит 527 автобусов за 2,1 млрд рублей

По словам гендиректора «Башавтотранса» Надира Садмиева, ГУП в этом году получит в общей сложности 527 автобусов, при этом 418 из них уже получены. Все 109 оставшихся автобусов большого класса (35 дизельных и 74 на газомоторном топливе) предназначены для Уфы. В первом квартале 2020 года обещается поступление еще 62 автобусов.