«Счастливый час с Алгой»: В автобусах Уфы ввели единый тариф

Это значит, что по приобретенному по карте «Алга» билету вы можете в течение часа продолжить свою поездку в другом автобусе компании. Специально активировать тариф для этого не нужно.

В будущем чиновники Госкомтранса намерены распространить эту функцию и на электротранспорт. Коснется ли это других городских перевозчиков, пока неизвестно, хотя власти обещают, что введение «Алги» на всех видах общественного транспорта Башкирии не за горами.

Ранее мы писали о том, что в Уфе чиновники начали ездить в автобусах и записывать нарушения.

Глава города Ульфат Мустафин дал поручение сотрудникам столичного транспортного управления чаще ездить в качестве проверяющих на городском транспорте и наблюдать за уровнем обслуживания.

Как отчитался представитель Уфагортранса, в течение прошло недели было совершено четыре таких поездки в качестве «тайного покупателя». Были выявлены такие нарушения, как невыдача чеков пассажирам и отсутствие речевых информаторов.