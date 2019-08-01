Атмосферный реванш: в Башкирию пришел арктический холодный фронт
Вчера, 10:17ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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МЧС предупредило о сильном ветре и ливнях.
Сегодня, 1 августа, теплая погода в Башкирии сменилась резким похолоданием. Синоптики объяснили это явление нашествием а регион арктического холодного фронта.
Таким образом сегодня и в ближайшие дни по республике и в Уфе ожидается облачная дождливая погода с грозами.
Ветер северный с переходом на северо-западный.. Возможны порывы со скоростью до 21-26 метров в секунду.
Температура воздуха в дневное время не поднимется выше +17 градусов.
В следующие дни характер погоды существенно не изменится.
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