Погода в выходные способна огорчить жителей Башкирии
19 июля, 10:09ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Дожди, грозы, град и шквалистый ветер немного ослабят жару.
Завтра, 20 июля, по Башкирии и в Уфе синоптики обещают переменную облачность с температурой воздуха в дневное время +24…+29 градусов.
При этом в ряде районов республики могут пройти кратковременные дожди с грозами, местами не избежать града.
Ветер ожидается северный, северо-западный, временами может произойти шквалистое усиление ветра, при порывах скорость ветра может достигать 17 метров в секунду.
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