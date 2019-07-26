В Башкирии на выходных вновь установится жаркая погода

Сегодня, 26 июля, осадков, в отдельных районах ночью и утром будет туман.Температура воздуха ночью составит +12,+17°, в горных районах до +7°, а днем потеплеет до +26,+31°.

27 июля ночь пройдет без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер будет восточным умеренным и порывистым при грозе. Температура воздуха ночью будет +12,+17°, а в горных районах до +8°. Днем температура поднимется до +24,+29°.