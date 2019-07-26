В Башкирии на выходных вновь установится жаркая погода
26 июля, 12:27ОбществоЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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Синоптики Башгидрометцентра предоставили прогноз погоды на ближайшие несколько дней.
Сегодня, 26 июля, осадков, в отдельных районах ночью и утром будет туман.Температура воздуха ночью составит +12,+17°, в горных районах до +7°, а днем потеплеет до +26,+31°.
27 июля ночь пройдет без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер будет восточным умеренным и порывистым при грозе. Температура воздуха ночью будет +12,+17°, а в горных районах до +8°. Днем температура поднимется до +24,+29°.
28 июля в республике ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью опустится до +12,+17°, а днем станет жарко до +20,+25°.
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