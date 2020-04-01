В Уфе ремонт Комсомольской улицы продлили еще на несколько месяцав
1 апреля, 13:15ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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Все это время движение будет ограничено.
О том, что ограничение проезда по Комсомольской улице продлевается до 1-го июня сообщили в уфимской мэрии.
Напомним, что ограничение действует на участке от улицы Города Галле до улицы Бессонова с прошлого года. После реконструкции ожидается получить проезжую часть с хорошим дорожным покрытием, ливневками, остановками, планируется также, что сама улица будет хорошо освещена, оснащена велодорожками и прогулочной зоной.
В настоящий момент дорожники начали фрезерование существующего старого асфальтобетонного покрытия, в связи с чем движение будет разрешено по одной полосе нечетной стороны улицы Комсомольской с направлением движения к улице Бессонова.
Горожан и гостей города попросили с пониманием отнестись к вводимым ограничениям.
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