В Уфе ремонт Комсомольской улицы продлили еще на несколько месяцав

О том, что ограничение проезда по Комсомольской улице продлевается до 1-го июня сообщили в уфимской мэрии.

Напомним, что ограничение действует на участке от улицы Города Галле до улицы Бессонова с прошлого года. После реконструкции ожидается получить проезжую часть с хорошим дорожным покрытием, ливневками, остановками, планируется также, что сама улица будет хорошо освещена, оснащена велодорожками и прогулочной зоной.

В настоящий момент дорожники начали фрезерование существующего старого асфальтобетонного покрытия, в связи с чем движение будет разрешено по одной полосе нечетной стороны улицы Комсомольской с направлением движения к улице Бессонова.