В Уфе перекроют на ремонт улицу Пугачева
1 апреля, 09:18ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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Перекрытие запланировано на месяц, в период с 1 по 30 апреля.
В уфимской администрации сообщили, что движение ограничат по улице Пугачева на участке от Сочинской до Бородинской улицы.
В пресс-релизе уточняется, что будет перекрыта половина проезжей части в то время, когда будут делать фрезирование. Полностью улицу перекроют, когда начнут выравнивать и класть верхний слой асфальтобетонного покрытия.
В городской администрации попросили жителей отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и принесли извинения за возможные неудобства. Также рекомендуется планировать маршрут своего движения заранее.
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