В Уфе перекроют на ремонт улицу Пугачева

В уфимской администрации сообщили, что движение ограничат по улице Пугачева на участке от Сочинской до Бородинской улицы.

В пресс-релизе уточняется, что будет перекрыта половина проезжей части в то время, когда будут делать фрезирование. Полностью улицу перекроют, когда начнут выравнивать и класть верхний слой асфальтобетонного покрытия.