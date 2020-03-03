Мэр Уфы потребовал, чтобы ямочный ремонт не прекращался круглые сутки

Сегодня, 3 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы Рустем Хамитов доложил о ходе ямочного ремонта в городе.

По его словам, ямочный ремонт начался с 15 февраля. На сегодняшний день в рамках именно ямочного ремонта уложено более 777 тонн асфальтобетонной смеси на площади свыше 4 700 квадратных метров, в том числе – 569 тонн литой асфальтобетонной смеси на площади 3 482 квадратных метров, 208 тонн холодной асфальтобетонной смеси на площади более 1 220 квадратных метров.

Для контроля за соблюдением технологий укладки асфальтобетонной смеси, специалисты УКХ каждый день ездят с проверками, образцы асфальтобетонной смеси также отбираются для проведения испытаний. Если возникают серьезные претензия к качеству работы, руководителя подрядной организации ожидает административное наказание.

При проведении ямочного ремонта, в первую очередь, отрабатываются заявки, поступившие в программу «Инцидент», на «Интерактивную карту ямочного ремонта горда Уфы» и приложение «Дорожный эксперт».

Глава города Ульфат Мустафин, выслушав доклад, потребовал более подробный отчет о состоянии улиц, которые «особенно фонят», то есть по ним поступает больше всего жалоб. Были названы улицы Пугачева, Дагестанская, Базисный проезд, участок улицы Ленина между Революционной и бульваром Ибрагимова, Октябрьской революции, Пушкина, Гагарина и Жукова.

Рустем Хамитов сообщил, что на улице Пугачева будем проведена замена верхнего слоя дорожного покрытия на протяжении 3 км, на Дагестанской – 0,9 км, такие же работы запланированы и на проблемном участке улицы Ленина.

- Вы должны вести ямочный ремонт в круглосуточном режиме, - подчеркнул Ульфат Мустафин. – Все условия для этого созданы: всё оплачено, техника есть, зарплату дорожным рабочим подняли до 32-34 тысяч рублей, а летом они будут получать еще больше.