В Минздраве Башкирии предложили два варианта решения проблемы водителей «скорой помощи» Демской подстанции, которые жалуются на задержки по заработной плате.

По словам замминистра здравоохранения РБ Ирины Кононовой, эти варианты дополняют друг друга.

— Первое: мы предложили перейти на работу в штат республиканской скорой медицинской помощи с заключением трудового договора. Таких на сегодняшнее утро уже есть 8 человек. кто согласился. Резерв машин у нас есть, «скорая помощь» у нас будет усиливаться по тому плану, который предусмотрен для подготовки в режиме ЧС. Мало того, мы предполагаем, что у нас сотрудники будут выбывать на самоизоляцию периодически, поэтому мы готовы укомплектоваться под большим процентом, — рассказала она.

Согласно второму варианту, урегулирование конфликтной ситуации произойдет в рамках трудового законодательства.

— Ничего другого, как обратиться в государственную трудовую инспекцию или в суд для защиты своих прав, мы посоветовать не можем для этих сотрудников. Выступить, к сожалению, от их имени мы тоже не можем без их согласия и без их доверенности. Оказание медицинской помощи это не остановит. У нас есть резерв для того, чтобы перебросить его вместо отказывающихся работать водителей, — уточнила Ирина Кононова.