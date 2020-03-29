«Не платят зарплату»: уфимские водители «скорой» готовы не выходить на работу

Уфимец Айрат Ахтямов работает в «скорой» на Демской подстанции водителем третий месяц. За все это время он ни разу не получал ни аванс, ни предоплату, ни саму зарплату. Такая ситуация в «скорой», по его словам, наблюдается периодически с 2017 года.

— Последний раз мои коллеги получали зарплату в декабре. И то не полностью, и не все — по 2-3 тыс. рублей. Хотя у многих семьи, ипотеки, кредиты. Взрослые мужики (у нас работают водители от 30 до 66 лет) вынуждены просить в долг, чтобы выжить, — рассказывает он.

Всего в Демской подстанции работают 19 водителей. При этом они обслуживают чуть ли не половину Уфы — кроме Демского района, их территорией считается микрорайон Затон, пригородные сельские поселения, как Юматово, Красные горки, Чесноковка и так далее.

Аналогичная ситуация наблюдается в Сипайловской и Авдонской подстанциях «скорой помощи». Здесь тоже водители уже давно не получали зарплату в полном объеме. Авдонские водители, по словам Ахтямова, намерены массово писать заявления на увольнение уже с 1 апреля.

Отметим, что автопарк этих подстанций обслуживается не напрямую станцией скорой помощи Уфы, а подрядной организацией — ООО «Автотранском».

— Руководители этой организации, отвечая на наше возмущение, каждый раз находят новые причины переносить срок расчета по зарплатам. Сначала они говорили: «Потерпите, у нас машины в лизинге, выплатим и вам заплатим», потом: «Подождите, у нас счета заморозили». Мы подозреваем, что в итоге ничего так и не выплатят, — рассказывает наш собеседник.

По словам Айрата, некоторые водители через суд добивались справедливости. Несмотря на положительные судебные решения, эти люди также не смогли получить свои деньги.

— Кроме того, в последнее время они берут водителей на работу лишь тогда, когда они оформляют на себя ИП. Таким образом они избегают выплат по больничным и отпускам. Из-за того, что зарплату не платят, у меня накопились долги по ИП — налоги, стоимость за обслуживание счета, — рассказывает Айрат.

Редакция направила журналистский запрос в Минздрав Башкирии, оперативно официальный комментарий получить не удалось.

Как стало известно из неофициальных источников, накануне главврач республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф намеревался обсудить данный вопрос в минздраве Башкирии.

- Вполне возможно, что будет принято решение отказаться от практики аутсорсинга, из-за которой слишком часто стали возникать проблемы с оплатой труда водителей. Если их вновь примут в штат подстанций, то таких проблем больше не будет, - пояснил источник, близкий к ситуации, корреспонденту Медиакорсети.

Напомним, в прошлом году медики ГРУЗ «Республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф» и ООО «Проектно-внедренческий центр Организации труда и экономического анализа» выступили с претензией в суде на своих руководителей. Суть претензий заключалась в в признании незаконными и нарушающими их права результатов специальной оценки условий их труда, на основании которой их работа признана практически безвредной.

Сейчас, в условиях нерабочей недели из-за пандемии коронавируса автомобили "скорой помощи", по сути, оказались очень востребованы. Как говорят специалисты, число вызовов, поступающих диспетчерам в последнее время, существенно возросло.